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    Китайский комментатор уснул на матче «Реал» - «ПСЖ» и был уволен

    Комментатор телевидения Донг Лу заснул во время матча группового этапа Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ", за что был уволен.

    46-летний Донг Лу был комментатором на телеканале LeTV. За 20 минут до окончания матча Донг уснул, в то время как его коллега продолжил работать. На 79-й минуте в прямом эфире был слышен храп.

    Донг Лу занимался анализом футбольных матчей 20 лет. Теперь он займется своим блогом.

    В защиту комментатора скажем, что матч начался в 3:45 по китайскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.11.2015 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 6 ноября 2015, 18:42

      мда...по ходу очень скоро кто-то будет "уверен" в том смысле, который подразумевал редактор новости

      1
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 6 ноября 2015, 18:37

      Китайский комментатор уснул на матче «Реал» - «ПСЖ», за что Блан и Бенитес были уволены.

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 6 ноября 2015, 17:31

      за что был уверен)))

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 ноября 2015, 17:27

      «за что был УВЕРЕН...»ахахаха,капец) Ляп на ляпе.Уволен он был а не уверен

      1
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