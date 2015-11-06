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    Молодежное первенство. «Динамо» не дало «Кубани» выйти в лидеры

    Московское «Динамо» и краснодарская «Кубань» сыграли вничью в рамках 15 тура молодежного первенства.

    Игра завершилась со счетом 1:1. Счет голам открыл Юрий Завезен, второй гол на свой счет записал Антон Терехов.

    Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур

    Динамо (мол.) (Москва) – Кубань (мол.) (Краснодар) – 1:1

    Голы: 0:1 - Завезен, 59; 1:1 - Терехов, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 6 ноября 2015, 17:31

      После забитого гола "КубаньМ" расслабились и получили. Зато концовочку красиво завершали, но чуть-чуть Удачи не хватило. За "физику" Спасибо тренерам! Закончился первый круг - итоговое Место ждём после остальных игр. Кубанята Молодцы!

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