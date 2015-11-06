Молодежное первенство. «Динамо» не дало «Кубани» выйти в лидеры

После забитого гола "КубаньМ" расслабились и получили. Зато концовочку красиво завершали, но чуть-чуть Удачи не хватило. За "физику" Спасибо тренерам! Закончился первый круг - итоговое Место ждём после остальных игр. Кубанята Молодцы!
Московское «Динамо» и краснодарская «Кубань» сыграли вничью в рамках 15 тура молодежного первенства.
Игра завершилась со счетом 1:1. Счет голам открыл Юрий Завезен, второй гол на свой счет записал Антон Терехов.
Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур
Динамо (мол.) (Москва) – Кубань (мол.) (Краснодар) – 1:1
Голы: 0:1 - Завезен, 59; 1:1 - Терехов, 62.