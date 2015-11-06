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    Мажич обслужит матч Россия – Португалия

    Определились арбитры товарищеских матчей сборной России. Матч с Португалией обслужит серб Милорад Мажич, а игру с Хорватией – француз Клеман Турпен.

    В матче с Португалией главному арбитру будет помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич. В роли резервного рефери выступит россиянин Сергей Иванов. Игра пройдет 14 ноября

    Россию и Хорватию рассудит бригада французов под руководством Клемана Турпена, которому помогут Фредерик Кано и Николя Дану. Резервным рефери вновь будет россиянин Сергей Иванов. Игра пройдет 17 ноября в Ростове-на-Дону.

    Источник: РФС

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    06.11.2015 16:29
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