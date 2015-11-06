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    Мутко: «С Италией почти договорились. Возможно, они сами придумали что-то другое»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что со сборной Италии была заключена предварительная договоренность.

    Напомним, что сегодня стало известно, что товарищеский матч России против Италии может не состояться по причине того, что футбольной ассоциации Италии о нем ничего не известно.

    «У Италии было два варианта для товарищеского матча, один из них – Россия. Мы с Италией практически обо всем уже договорились, но возможно, что сама Италия придумала что-то другое.

    Я не вижу в этой ситуации ничего страшного. У нас много времени в запасе. В марте у нас игра подписана, а по июню мы будем работать. Была, скажем так, предварительная договоренность с Италией. Если не получится, будем искать другого соперника» - сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.11.2015 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 ноября 2015, 16:42

      Леонтич проснись, ЧЕ с 10 июня начинается!

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