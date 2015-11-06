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    РФПЛ. «Мордовия» сокрушила «Анжи»

    В стартовом матче 15-го тура саранская "Мордовия" у себя дома не оставила шансов махачкалинскому "Анжи", поразив ворота соперника четырьмя безответными мячами. В составе победителей дубль на свой счет записал Евгений Луценко, еще по одному голу провели Олег Власов и Янник Джало, который появился на поле в конце первого тайма, но так встречу и не доиграл.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Власов, 4; 2:0 – Луценко, 17; 3:0 – Луценко, 53; 4:0 – Джало, 69.

    Мордовия: Ревишвили, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев, Ле Таллек (Перендиа, 84), Власов, Махмудов (Джало, 42 – Сысуев, 75), Стеванович, Мухаметшин, Луценко.

    Анжи: Песьяков, Зотов, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Мкртчян, Аруна (Алмейда, 46), Максимов, Хадарцев (Абдулавов, 77), Амаду, Боли.

    Предупреждения: Зотов, 23; Амаду, 29; Стеванович, 44; Мухаметшин, 59; Дудиев, 70; Хадарцев, 72.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 20:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +519

      Dammit 6 ноября 2015, 23:27

      Теперь всем понятно,что дело было не в Сёмине.
      Почему уволили,неясно

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 6 ноября 2015, 22:45

      Первые два года пахнут договорным матчем

      0
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      ...
      Рейтинг: +167

      астраханец > астраханец 6 ноября 2015, 22:45

      Гола

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > астраханец 6 ноября 2015, 23:10

      у вас все голы в матче с мордовией договорные

      -1
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      Рейтинг: +6

      leon05 6 ноября 2015, 22:31

      Нет в Анжи лидера..
      Руслан Агаларов сможет завести команду, возможно в зимнем перерыве.
      Вперед Анжи!!

      -2
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 6 ноября 2015, 21:44

      Молодцы,уважение Мордовии,так держать!!!

      0
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