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    «Мордовия» - «Анжи». Онлайн-трансляция

    Сегодня стартует 15 тур российской премьер-лиги. Открывает тур матч «Мордовия» - «Анжи», который пройдет на стадионе «Старт».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Анжи". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Qigong 6 ноября 2015, 19:51

      Альтернативные варианты:
      1. Забиваешь в google "футбольные трансляции смотреть онлайн"
      2. Включаешь радио Спорт-FM (зачем читать если можно слушать)

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