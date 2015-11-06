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    Пименов: «Судья не назначил чистый пенальти»

    Бывший игрок московского "Локомотива" Руслан Пименов поделился впечатлениями от игры "железнодорожников" в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы против "Бешикташа". Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

    "После перерыва игра "Локомотива" кардинально изменилась в лучшую сторону. Сначала нам не дали чистый пенальти в ворота "Бешикташа", а потом наконец-то забили", - отметил Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.11.2015 15:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 6 ноября 2015, 16:43

      Не согласен, и Локомотиву и Бешикташу могли поставить пенальти в ворота каждого, так что закономерно что никому

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 ноября 2015, 15:30

      Сначала Локомотиву не дали чистый пенальти, а потом Бешикташу не дали аналогичный пенальти! Это называется: "В чужом глазу соринку заметил, а в своем бревно не видишь"! Объективности 0!

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