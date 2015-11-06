Пименов: «Судья не назначил чистый пенальти»

Бывший игрок московского "Локомотива" Руслан Пименов поделился впечатлениями от игры "железнодорожников" в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы против "Бешикташа". Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.



"После перерыва игра "Локомотива" кардинально изменилась в лучшую сторону. Сначала нам не дали чистый пенальти в ворота "Бешикташа", а потом наконец-то забили", - отметил Пименов.