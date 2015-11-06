Роналду: «Моуринью – лучший в мире»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает наставника «Челси» Жозе Моуринью лучшим тренером мира.

«Я бы назвал Моуринью лучшим в мире. Я всегда так говорю. Он отличный тренер, который добился многих успехов и множества трофеев. Сейчас мой тренер – Бенитес. Мне с ним комфортно работать. Мы выиграем много трофеев вместе с ним», - сказал Роналду.