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    Роналду: «Моуринью – лучший в мире»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает наставника «Челси» Жозе Моуринью лучшим тренером мира.

    «Я бы назвал Моуринью лучшим в мире. Я всегда так говорю. Он отличный тренер, который добился многих успехов и множества трофеев. Сейчас мой тренер – Бенитес. Мне с ним комфортно работать. Мы выиграем много трофеев вместе с ним», - сказал Роналду.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.11.2015 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 6 ноября 2015, 16:28

      И всё-таки, конечно, хорошо, что Криш не злопамятный. Да и всё-таки Моур его всего лишь проверял. Он видел, что Роналду упорно работает над собой и решил придать ему психологическую мотивацию. Когда КриРо говорил, что его раззадоривает, когда зрители на стадионе кричат "Месси! Месси!", г-н Special One решил, что слова о "настоящем Роналдо" его должны ещё больше раззадорить. Он думал, что Криш заиграет в 5 раз лучше, ради того, чтобы доказать, что он лучше бразильца, но вместо этого получился конфликт. Ну оно и понятно...сложно сохранять идеальный и сплочённый коллектив на многие годы. Хотя бы с кем-то споры возникнут. Особенно в команде Жозе Моуриньо почти никогда скучно не бывает. Всегда что-то происходит.

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 6 ноября 2015, 16:21

      А когда Моур ушёл, при журналистах даже слова о нём не сказал. "я не хочу говорить об этом человеке" - вот какие были его слова

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      Рейтинг: +62

      NoN141 6 ноября 2015, 13:40

      а ты вспомни, как он "хорошо" о тебе отзывался

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