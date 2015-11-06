Роналду: «Моуринью – лучший в мире»

И всё-таки, конечно, хорошо, что Криш не злопамятный. Да и всё-таки Моур его всего лишь проверял. Он видел, что Роналду упорно работает над собой и решил придать ему психологическую мотивацию. Когда КриРо говорил, что его раззадоривает, когда зрители на стадионе кричат "Месси! Месси!", г-н Special One решил, что слова о "настоящем Роналдо" его должны ещё больше раззадорить. Он думал, что Криш заиграет в 5 раз лучше, ради того, чтобы доказать, что он лучше бразильца, но вместо этого получился конфликт. Ну оно и понятно...сложно сохранять идеальный и сплочённый коллектив на многие годы. Хотя бы с кем-то споры возникнут. Особенно в команде Жозе Моуриньо почти никогда скучно не бывает. Всегда что-то происходит.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает наставника «Челси» Жозе Моуринью лучшим тренером мира.
«Я бы назвал Моуринью лучшим в мире. Я всегда так говорю. Он отличный тренер, который добился многих успехов и множества трофеев. Сейчас мой тренер – Бенитес. Мне с ним комфортно работать. Мы выиграем много трофеев вместе с ним», - сказал Роналду.