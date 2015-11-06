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    «Локомотив» считает, что организация матча в Стамбуле не соответствовала нормам УЕФА

    Московский «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидентов во время матча группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа».

    «ФК «Локомотив» располагает информацией о недопустимом обращении полиции и службы безопасности Олимпийского стадиона г. Стамбул с болельщиками и сотрудниками нашего клуба во время и после матча группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» - «Локомотив».

    Во время пребывания в Стамбуле наши болельщики неоднократно сталкивались с откровенными провокациями, нападениями на улицах (в т.ч. с использованием холодного оружия) и порой безучастным отношением к тому местных правоохранительных органов. Во время матча то и дело звучали оскорбления в адрес российских болельщиков, в гостевой сектор метали различные предметы, однако своевременных действенных мер со стороны организаторов матча принято не было.

    Кульминацией хаоса стал инцидент в гостевом секторе, когда наших болельщиков при попустительстве охраны в очередной раз спровоцировали, и полиция применила дубинки. По завершении матча наших болельщиков надолго взяли в оцепление. А при выходе с трибун к ним вновь применили силу с использованием дубинок. При этом к сотрудникам ФК «Локомотив», находившимся при исполнении служебных обязанностей, также без оснований была применена сила. У них варварским образом изъяли аккредитации официальных лиц матча и целенаправленно вывели из строя видеокамеру.

    Также наши болельщики и сотрудники клуба находились на одной из центральных трибун, однако и там обстановка не позволяла им полноценно поддерживать команду и следить за ходом матча. Они слышали оскорбления и угрозы в свой адрес; агрессивно настроенными лицами предпринимались попытки проникнуть в этот сектор.

    По нашему мнению, организация матча в Стамбуле и безопасность зрителей на стадионе не соответствовали принятым нормам УЕФА.

    Соответствующие замечания от ФК «Локомотив» поступили делегату матча. Кроме того, клуб подготовил обращение в УЕФА с изложением вышеперечисленных фактов», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Напомним, что турецкий клуб в беспорядках обвиняет россиян. Недавно стало известно, что один из фанатов был задержан полицией.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.11.2015 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:19

      ..и человеческим то же

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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 6 ноября 2015, 17:43

      Будто вы не знали куда едете, и что в Турции дикари живут.Там же палеолит

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