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    Молодежное первенство. «Анжи» переиграл «Мордовию» на выезде

    Сегодня в рамках 15-го тура молодежного первенства России «Анжи» смог переиграть «Мордовию», а «Уфа» и «Амкар» разошлись миром.

    «Анжи» уже в первом тайме забили два мяча в ворота «Мордовии». Во втором тайме саранская команда смогла отыграть один мяч, благодаря голу Теняева, но от поражения не ушла.

    Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур

    Уфа (мол.) (Уфа) – Амкар (мол.) (Пермь) – 0:0

    Мордовия (мол.) (Саранск) – Анжи (мол.) (Махачкала) – 1:2

    Голы: 0:1 - Эльмурзаев, 15; 0:2 - Кузьмин, 41; 1:2 - Теняев, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 13:12
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