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    Витус: «Никакого удовольствия от матча с «Вильярреалом» не получили»

    Защитник минского "Динамо" Максим Витус стал автором единственного гола своей команды в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Но все заслуги за результативное действие он списал на партнера.

    «Как забил гол? Оказался в нужном месте в нужное время. Гол сделал Фатош Бечирай, мне оставалось только подставить ногу. Так что мой мяч - это полностью заслуга партнера. Но так как положительного результата нет, то никакого удовольствия от матча не получили.

    Все зависело от нас: считаю, после взятия ворот слишком быстро пропустили. Если бы продержались чуть дольше, испанцы начали бы нервничать, и это сыграло бы нам на руку. А так, быстрый гол помог им вернуться в игру», - считает Витус.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" Мн – "Вильярреал"закончился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 11:33
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