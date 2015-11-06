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    Канунников: «Казалось, что игроков «Ливерпуля» больше на любом участке поля»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников пообещал, что его команда будет бороться в Лиги Европы до конца.

    «В Европе играем не каждый год, мы представляем честь страны, так что будем сражаться до конца. В конце матча нам не удалось устроить штурм или навал. «Ливерпуль» не дал нам такого шанса.

    Мы пытались прессинговать их, хотя создавалось ощущение, что их больше на любом участке поля. Остается только поздравить «Ливерпуль» с хорошей игрой и победой», - передает слова Канунникова корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Рубин" - "Ливерпуль" закончился победой гостей со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2015, 17:45

      у наших команд у всех проблема с физикой, потому всем так тяжело в еврокубках..
      только при везении и полной выкладке может быть результат. а то привыкли пешком 60% времени ходить в чемпионате..
      абсалютно все команды

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      Рейтинг: +101

      Ver 6 ноября 2015, 13:01

      Так это и не казалось, если быстро и куда нужно бегать...так оно и будет...

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      Рейтинг: +126

      B o O m 6 ноября 2015, 11:38

      надо просто вам признать, что ливерпуль вас быстрее и мощнее, у вас скорости не хватает...не верите мне - пересмотрите матч и сами всё поймёте, во 2-м тайме весь подбор и борьба за мяч за Ливерпулем...

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