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    Рыжиков: «Ливерпуль» - это что-то вроде Феррари»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков после очередного матча Лиги Европы сравнил «Ливерпуль» с породистым итальянским автомобилем.

    «Сэйв? Ничего особенного. Я бы предпочел быть нападающим. Жалко, что проиграли - за меня сегодня болели земляки из Белгорода.

    «Ливерпуль» был лучше, чем на Энфилде, а мы сыграли не так хорошо. Им удалось создать превосходство абсолютно во всем: по моментам, по технике, контролю мяча. Все же это команда другого уровня, что-то вроде Феррари.

    У нас остались матчи со «Сьоном» и «Бордо», надо побеждать в обоих», - передает слова Рыжикова корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Рубин" - "Ливерпуль" закончился победой гостей со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 11:01
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