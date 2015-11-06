Рашович: «Мы не должны были проигрывать»

Главный тренер минского "Динамо" Вук Рашович после матча Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил нехватку опыта у своей команды.

«Мы не должны были проигрывать. Матч получился трудным, но все видели, что "Динамо" умеет показывать качественный футбол. В первом тайме у нас было пару неплохих возможностей. Жаль, что пропустили - на таком уровне ошибок не прощают. Соперник очень быстро сравнял счет.

Пожалуй, нам не хватило концентрации и опыта. А в самой концовке упустили и ничью: пропустили второй гол, но и так бывает. Не смогли оглянуться вокруг, чтобы понять - мы ведем в счете.

В оставшихся поединках против "Рапида" и "Виктории" будем стараться взять очки. Эти игры будут особенно нужны нашей дерзающей молодежи», - считает Рашович.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" Мн – "Вильярреал"закончился со счетом 1:2.