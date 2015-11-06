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    Камболов: «Ливерпуль» не показал чего-то особенного»

    Защитник «Рубина» Руслан Камболов отметил недостаточную остроту в атаке своей команды в матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1), передает корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    - В первом тайме мы старались действовать на контратаках. А вот во втором - пропустили ненужный гол и отдали инициативу… Думаю, «Ливерпулю» повезло больше.

    - «Ливерпуль» показал что-то особенное в игре?

    - Я бы так не сказал. Они показали хороший уровень контроля мяча и здорово играли в пас. Старались атаковать нас при каждой потере, но в целом - ничего особенного.

    - Показалось, что у «Рубина» было много ошибок. Это волнение?

    - Конечно, волнение присутствовало. Мы понимали ответственность. Пришло столько болельщиков - нам очень не хотелось их подвести! Надеюсь, на других матчах нас будут поддерживать не хуже.

    - Это поражение оставляет команде только теоретическую возможность попасть в плей-офф...

    - Будем смотреть вперед. Игра закончилась - забыли. Надо брать максимум очков в двух последних играх в группе, а потом уже смотреть в таблицу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2015, 10:38

      результат на табло!
      афтар жжет

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