Камболов: «Ливерпуль» не показал чего-то особенного»

Защитник «Рубина» Руслан Камболов отметил недостаточную остроту в атаке своей команды в матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1), передает корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

- В первом тайме мы старались действовать на контратаках. А вот во втором - пропустили ненужный гол и отдали инициативу… Думаю, «Ливерпулю» повезло больше.

- «Ливерпуль» показал что-то особенное в игре?

- Я бы так не сказал. Они показали хороший уровень контроля мяча и здорово играли в пас. Старались атаковать нас при каждой потере, но в целом - ничего особенного.

- Показалось, что у «Рубина» было много ошибок. Это волнение?

- Конечно, волнение присутствовало. Мы понимали ответственность. Пришло столько болельщиков - нам очень не хотелось их подвести! Надеюсь, на других матчах нас будут поддерживать не хуже.

- Это поражение оставляет команде только теоретическую возможность попасть в плей-офф...

- Будем смотреть вперед. Игра закончилась - забыли. Надо брать максимум очков в двух последних играх в группе, а потом уже смотреть в таблицу.