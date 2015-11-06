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    Марселино: «В Минске получился хороший футбольный вечер»

    Главный тренер "Вильяреала" Марселино отметил силу «Динамо» после матча Лиги Европы в Минске.

    «Мы понимали, что будем выступать против серьезного соперника. В еврокубках на выезде всегда сложно действовать. К тому же мы знали, что "Динамо" постарается наказать нас за малейшую оплошность. Так и вышло. Хорошо, что мы сумели переломить ход матча и вырвать важную победу. Рад, что удалось быстро сравнять счет.

    Что касается прохладной погоды, то она никак не сказалась на нашей манере действий. В результате получился хороший футбольный вечер», - считает Марселино.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Мн – «Вильярреал» закончился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 10:14
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