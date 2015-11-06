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    Неймар: «Я не смотрю матчи «Реала»

    Звездный игрок "Барселоны" Неймар не скрывает, что не следит за главным соперником своей команды – мадридским «Реалом».

    «Реал» - это великая команда, в которой играют великие футболисты. Они отлично играют, но мы тоже делаем свою работу.

    Я не смотрю матчи «Реала», как и любой другой команды. Могу посмотреть только "Барселону". А вообще я не люблю смотреть футбол», - заявил Неймар.

    В текущем сезоне Неймар провел в составе «Барселоны» девять игр в Примере. На его счету девять голов, три голевых паса и два предупреждения.

    Источник: AS

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    06.11.2015 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 7 ноября 2015, 13:27

      страшно(Н)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 6 ноября 2015, 17:53

      иногда смотрю матчи Реала, чтоб против них болеть :P

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