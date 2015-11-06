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    «Зенит» продолжает возглавлять таблицу коэффициентов УЕФА

    После завершения четвертого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит» продолжает возглавлять таблицу коэффициентов УЕФА в текущем сезоне. Стоит отметить, что ЦСКА располагается на 21-м месте данного рейтинга, «Локомотив» – на 31-м, «Краснодар» – на 43-м, «Рубин» – на 70-м.

    Клубный рейтинг УЕФА сезона-2015/16

    1. «Зенит» — 13,6200

    2-3. «Барселона» — 12,7284

    2-3. «Реал» — 12,7284

    4. «Порту» — 12,2332

    5. «Бавария» — 11,5142

    6. «Манчестер Сити» — 11,3000

    7. «Ювентус» — 11,3000

    8. «Бенфика» — 11,2332

    9. «Олимпиакос» — 10,9600

    10. «Атлетико» — 10,7284

    21. ЦСКА — 8,6200

    31. «Локомотив» — 7,6200

    43. «Краснодар» — 6,6200

    70. «Рубин» — 3,6200

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 08:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 ноября 2015, 22:08

      Пустячок,а приятно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 7 ноября 2015, 20:38

      МЮ никакой! Цска должен был брать очки. Валенсия сильнее в несколько раз. О чем тут спорить! А Зенит играет резко и красиво. Вот и результат!

      0
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      Рейтинг: +30

      bars098 6 ноября 2015, 12:09

      До чего докатились, реал барселона позади зенита))

      -2
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 6 ноября 2015, 09:25

      Что ж...похвально

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