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    Тудор: «ПАОК заслужил как минимум ничьей»

    Главный тренер ПАОКа Игор Тудор остался недоволен поражением от «Краснодара» в Лиге Европы, но признался, что ему упрекнуть свою команду не в чем.

    «Недоволен результатом. Мы заслуживали как минимум ничьей. Своих подопечных мне не в чем упрекнуть. Они старались и четко следовали установке на игру. Но никакая тактика не поможет, если мы вшестером в защите пропускаем голевую атаку, в которой задействовано всего три футболиста "Краснодара".

    Мы старались действовать компактно в защите и быстро переходить из обороны в атаку. Именно так мы и забили свой единственный гол в матче. Жаль, что этот мяч уже ничего не решал и лишь слегка подсластил нам горькую пилюлю.

    Впрочем, отчаиваться мы не будем. У нас еще есть шанс побороться за выход из группы, и мы постараемся набрать максимум очков в двух оставшихся поединках», - заявил Тудор.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - ПАОК закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 6 ноября 2015, 08:35

      Ну да, если вы вшестером пропускаете от трех напов, то вы как минимум не заслуживаете ничьи.

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