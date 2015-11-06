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    Миранчук: «Выходя на замену нацеливался на контратаку»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал с какими мыслями выходил на поле в матче против «Бешикташа».

    «Непросто выходить на замену по такой игре, но есть в этом и плюс, ведь игроки соперника уже подустали и их можно поймать на контратаке. На это и нацеливался.

    Мы могли выжать и больше, у нас были моменты, могли в принципе и выиграть. Теперь мы со всей ответственностью настраиваемся на «Зенит», - признался Миранчук.

    Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» - «Локомотив» закончился со счетом 1:1. Миранчук после выхода на замену организовал гол москвичей, отдав голевой пас.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2015 06:34
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