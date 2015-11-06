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    Шишкин: «Победа в Кубке России дала уверенность в своих силах»

    Защитник "Локомотива" Роман Шишкин рассчитывает, что текущий сезон может стать для него особенным.

    «Была победа в Кубке России. Наверное, тогда и появилась уверенность в своих силах. Плюс, если ты видишь, что тренер тебе доверяет, то становишься спокойнее, у тебя начинает все получаться.

    Сейчас, к 28 годам, стал мудрее, опытнее, не только на поле, но и вне его. Учитывая все это, конечно, хотелось бы, чтобы сезон как начался, так и закончился», - признался Шишкин.

    «Локомотив» в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 06:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 ноября 2015, 10:43

      На 2 месте Ростов

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