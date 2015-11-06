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    Лига Европы. «Атлетик» громит «Партизан», «Аугсбург» крупно обыгрывает АЗ

    Закончились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы в группе L. "Атлетик" и "Аугсург" одержали крупные домашние победы над "Партизаном" и АЗ соответсвенно.

    Лига Европы. Группа L. 4-й тур

    Атлетик (Испания) – Партизан (Сербия) 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Уильямс, 15; 1:1 – Омаро, 17; 2:1 – Уильямс, 19; 3:1 – Беньят, 40; 4:1 – Адурис, 71; 5:1 – Элустондо, 81.

    Аугсбург (Германия) – АЗ (Голландия) 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бобадилья, 24; 2:0 – Бобадилья, 33; 2:1 – Янссен, 45; 3:1 – Чжи Донь-Вонь, 66; 4:1 – Бобадилья, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 01:41
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