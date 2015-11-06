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    Клопп: «Отмечу стадион и фантастическую атмосферу, но поле было плохим»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «80 минут мы играли хорошо, отмечу сам стадион и фантастическую атмосферу, но поле было довольно плохим. Мы забили заслуженный гол, но чуть позже потеряли часть игрового ритма. «Рубин» старался этим воспользоваться, но мы бились и победили, я доволен своими игроками.

    Мы проанализировали первый матч с «Рубином», для нас не стала сюрпризом их игра. Сегодня мы играли гораздо лучше, в том числе и потому, что у меня и команды теперь есть больше опыта совместной работы. Кроме того, мы изменили нашу игру, чтобы создавать больше моментов. Надеюсь, нам удастся добиваться хороших результатов и во внутреннем чемпионате», - передает слова Клоппа корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 00:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 6 ноября 2015, 01:18

      Удачи удачи и удачи

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