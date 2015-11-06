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    Чалый: «По счету мы выглядели даже лучше чем «Челси»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддерживали с первой до последней минуты, такие команды нечасто приезжают в Казань. Нам было тяжело в первом тайме, во втором смотрелись лучше. У нас проблемы с составом, но это хороший опыт для молодых игроков. «Ливерпуль» быстрее и техничнее, мы сделали много не вынужденных ошибок. Они показали свой высокий уровень в матче с «Челси», а по счету мы выглядели даже лучше чем «Челси». Мы показали характер, бились до конца и создавали моменты.

    Дядюна в концовке для «навала» не выпустили, потому что нужно было поменять крайних защитников, которые не смотрелись так хорошо, как хотелось бы. Во втором тайме у нас пошел контроль мяча и комбинационная игра, а в «навал» надо играть последние 5-7 минут, все замены мы использовали до этого. Если бы у нас было четыре замены, наверное, мы бы выпустили и Дядюна», - передает слова Чалого корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 00:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 6 ноября 2015, 01:17

      Ливерпуль выиграл челси 3:1,
      А вы проиграли 1:0 И вы думаете типо сильнее челси

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Nurbek Taraz 6 ноября 2015, 05:30

      Интересно, где Чалый сказал, что Рубин сильнее Челси?

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