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    Лига Европы. «Рубин» уступил дома «Ливерпулю»

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы казанский "Рубин" дома уступил "Ливерпулю". Единтсвенный мяч во встрече на 51 минуте забил полузащтник команды гостей Джордон Айб.

    Лига Европы. Группа B. 4-й тур

    Рубин (Россия) – Ливерпуль (Англия) 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Айб, 51.

    Рубин: Рыжиков, Кверквелия, Котуньо (Устинов, 81), Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Оздоев, 46), Кисляк (Ахметов, 69), Карадениз, Георгиев, Девич, Канунников.

    Ливерпуль: Миньоле, Сако, Ловрен, Клайн, Морено, Милнер (Лаллана, 60), Аллен, Джан (Шкртел, 90+2), Айб, Бентеке, Фирмино (Лейва, 80).

    Предупреждения: Ловрен, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 22:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 6 ноября 2015, 08:51

      Есть желание, чтобы Ливерпулю вернулась былая слава!!!

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 ноября 2015, 04:14

      Рубин видимо решил не разрываться весной и по-тихому слить ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Димон Алма-Ата 6 ноября 2015, 06:17

      решил слить? Как будто у них был выбор. Они в таком состоянии, что объективно не могут претендовать на выход из группы. Или думаете, что в данном конкретном матче Рубин мог претендовать больше, чем на минимальное поражение?

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Petrak86 6 ноября 2015, 06:56

      Вот поэтому и сливают, мне кажется их конкретная задача на сезон попасть в четверку, а гонясь за двумя зайцами проиграешь все

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 5 ноября 2015, 23:03

      Respect LIVERPOOL

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Nurbek Taraz 6 ноября 2015, 04:11

      Ливерпулю ну очень нужен респект из тараза, интересно они вообще знают, что это?

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      Рейтинг: +47

      майкл 5 ноября 2015, 23:02

      Да чаплахи совсем плохие стали

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      Рейтинг: +224

      Ele13 5 ноября 2015, 23:01

      Скорее всего, Рубин изначально играл на ничью, потому что не атаковала совсем команда. Весь матч оборонялись, а ведь тяжело оборонцам постоянно сдерживать соперника. Не удержали. 3 подряд победа Клоппа!

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      Рейтинг: +10

      makcez91 > REX_AmIgO_13RUS 6 ноября 2015, 02:55

      В кубке,над челси,и теперь рубин.... умник

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      Рейтинг: +10

      makcez91 > REX_AmIgO_13RUS 7 ноября 2015, 02:18

      Молчи,за умного сойдешь.... хоть бы гуглил прежде чем балаболить

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