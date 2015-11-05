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    Лига Европы. «Краснодар» обыграл ПАОК

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на своем поле переиграл греческий ПАОК. Голами в составе хозяев отметились бразильцы, нападающий Ари и полузащитник Жоазиньо. В составе греков отличился полузащитник Роберт Мак.

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Краснодар (Россия) – ПАОК (Греция) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ари, 33; 1:1 – Жоазиньо, 67 (с пенальти); 2:1 – Мак, 90.

    Краснодар: Дикань, Гранквист, Калешин (Мамаев, 69), Сигурдссон, Торбинский, Ахмедов (Газинский, 77), Лаборде (Смолов, 63), Жоаозиньо, Каборе, Петров, Ари.

    ПАОК: Гликос, Р.Кошта, Малезас, Цавеллас (Кициу, 81), Скондрас, Циолис, Голаса, Мак, Сабо (Пелкас, 58), Г.Родригес, Харисис.

    Предупреждения: Р.Кошта, 43; Торбинский, 62; Петров, 83; Ари, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 22:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 ноября 2015, 04:17

      Краснодар с победой, не сбавляйте оборотов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 6 ноября 2015, 01:10

      Удачи нашему Краснодару!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 6 ноября 2015, 00:17

      удачи Краснодару!!! хорошая команда!!!!

      1
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 5 ноября 2015, 23:32

      Краснодар - молодцы !!! Так держать. Первое место в группе еще вакантно =)

      1
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      Рейтинг: +12

      Rostik373 5 ноября 2015, 23:02

      Молодцы Краснодарцы, так держать!!!

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