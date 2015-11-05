Витсель: «Мы творим историю»

Молодцы!!! Есть же такие которые говорят..халявная группа, соперники слабые , лучше смотрите футбол и болейте за российские клубы...чем больше очков возьмут лучше для рейтинга.......хотя критиковать лучше чем радоваться за российский клуб
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился ощущениями от успешной игры команды на групповом этапе Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше сине-бело-голубые одержали четыре победы из четырех возможных и с 12 очками занимают первую строчку в своей группе.
«Мы творим историю, что важно для каждого из нас – приятно быть ее частью. Радость усиливается еще и тем, что в прошлом сезоне мы вообще не смогли выйти из группы, а сейчас сделали это, установив сразу несколько клубных рекордов. В том числе по количеству очков, набранных после четырех игр.
Если посмотреть на таблицу в нашей группе, то может сложиться ощущение, что сейчас для нас все складывается очень легко. Но это только обманчивое чувство. Каждая игра дается "Зениту" очень непросто. Если же говорить о секрете нынешнего успеха, то, по-моему, он заключается в том, что мы стали опытнее. Это в первую очередь. Кроме того, состав команды сбалансирован, есть игроки топ-уровня.
В раздевалке после игры с "Лионом" все были очень счастливы. Не каждый год и не каждому удается набрать 12 очков после 4 игр. Думаю, сейчас никто не сможет сказать, что "Зенит" не заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Мы – единственная команда в нынешнем розыгрыше турнира, которая показала в 4 турах максимальный результат», - сказал Витсель.