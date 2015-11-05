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    Витсель: «Мы творим историю»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился ощущениями от успешной игры команды на групповом этапе Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше сине-бело-голубые одержали четыре победы из четырех возможных и с 12 очками занимают первую строчку в своей группе.

    «Мы творим историю, что важно для каждого из нас – приятно быть ее частью. Радость усиливается еще и тем, что в прошлом сезоне мы вообще не смогли выйти из группы, а сейчас сделали это, установив сразу несколько клубных рекордов. В том числе по количеству очков, набранных после четырех игр.

    Если посмотреть на таблицу в нашей группе, то может сложиться ощущение, что сейчас для нас все складывается очень легко. Но это только обманчивое чувство. Каждая игра дается "Зениту" очень непросто. Если же говорить о секрете нынешнего успеха, то, по-моему, он заключается в том, что мы стали опытнее. Это в первую очередь. Кроме того, состав команды сбалансирован, есть игроки топ-уровня.

    В раздевалке после игры с "Лионом" все были очень счастливы. Не каждый год и не каждому удается набрать 12 очков после 4 игр. Думаю, сейчас никто не сможет сказать, что "Зенит" не заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Мы – единственная команда в нынешнем розыгрыше турнира, которая показала в 4 турах максимальный результат», - сказал Витсель.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2015 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      janjak93 6 ноября 2015, 10:34

      Молодцы!!! Есть же такие которые говорят..халявная группа, соперники слабые , лучше смотрите футбол и болейте за российские клубы...чем больше очков возьмут лучше для рейтинга.......хотя критиковать лучше чем радоваться за российский клуб

      1
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 6 ноября 2015, 01:47

      В такой халявной группе это не достижение

      -2
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 > Artemon9 6 ноября 2015, 13:17

      Лион второй клуб Франции, Валенсия на 13-м месте в клубном рейтинге УЕФА,а так же одна из лучших команд Ла Лиги прошлого сезона, и чемпион Бельгии Гент.
      А вот Мальмё,середнячёк норвежского чемпионата...
      Сколько же желчи в вас.Даже толком задеть не можете.

      К тому же,кто виноват,что Зенит был посеян в 1-й корзине? Там априори не могло быть Барселоны, Реала, Баварии и иже с ними. Отсюда вывод - играйте лучше,и будете посеяны выше,а потом вам такие же недоброжелатели как и ты,в отсутствии каких либо аргументов будут говорить про лёгкую группу и т.п..

      2
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      Рейтинг: +33

      Max-78 5 ноября 2015, 23:35

      Отличный результат!!!!спасибо!!!

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