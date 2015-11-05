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    Черевченко: «Рад, что мы остались на первом месте»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями после ничейной игры с «Бешикташем» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы, а также объяснил причины выбора связки центральных защитников на эту встречу. В центре обороны железнодорожников сегодня сыграли Ян Дюрица и Роман Шишкин.

    «Была тяжелая игра, я рад, что мы остались на первом месте. Надеюсь, так и будет. Мы могли как выиграть, так и проиграть. Счет по игре.
    Мы эту связку готовили сразу после игры с "Кубанью", а то, что Логашов не вышел - мнение всего тренерского штаба. Это не означает, что всех собак мы спустили на Логашова. А связку пускай оценивают нападающие "Бешикташа", мы потом поговорим с ребятами», - сказал Черевченко.

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2015 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 6 ноября 2015, 05:31

      харэ ругаться) оставте свои распри для ЧР и КР) в еврокубках клубы выступают за Россию!

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