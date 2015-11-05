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    Кавазашвили: «Аленичев не пойдет в ущерб себе и клубу»

    Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил свое мнение об информации, согласно которой красно-белые выставили на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника Дениса Глушакова.

    «Если главный тренер решается расстаться с игроками, значит у него есть другие кандидатуры. Знаю Дмитрия Аленичева как профессионального высококлассного международного футболиста, который хочет стать большим тренером. Он не пойдет в ущерб себе и клубу. Не считаю, что уход братьев Комбаровых и Дениса Глушакова станет большой потерей для «Спартака».

    При всем уважении к Денису Глушакову я не вижу в нем того самого лидера, который необходим «Спартаку». Он всегда был посредственным футболистом. В карьере Дмитрия Комбарова бывали взлеты, но это игрок, который заточен на монотонную работу. Он бежит сломя голову вперед, подает и бежит сломя голову обратно. Не видно творчества, что команде сейчас необходимо. «Спартаку» нужны игроки, которые будут прогрессировать. А здесь я вижу только регресс», - сказал Кавазашвиили.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:22

      Казашвили а Вам не верю

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 ноября 2015, 22:47

      Потерей то они не станут,но кто играть будет?разве что молодежь

      2
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      Рейтинг: +37

      Venegant > Asbjorn 6 ноября 2015, 01:15

      Матч с Динамо: Комбаров в полузащите, в ходе матча его меняет Зуев.... Что в том матче, что сейчас зуев нравится больше Комбарова

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Venegant 6 ноября 2015, 09:32

      Я вообще думаю,что Комбаровых зря в защиту опустили,вспомни как они в Динамо играли,да Зуев тоже понравился, но нужно учитывать травмы и прочие аспекты,легов продавать надо с начала

      0
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      Рейтинг: +10

      Valeriy08 5 ноября 2015, 22:05

      правильно сказал

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