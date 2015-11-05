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    Лига Европы. «Бешикташ» и «Локомотив» сыграли вничью

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" повторил счет первого матча с "Бешикташем", сыграв вничью (1:1). Голом, который позволил железнодорожникам сравнять счет во встрече, отметился нападающий Умар Ниасс.

    Лига Европы. Группа H. 4-й тур

    Бешикташ (Турция) – Локомотив (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Куарежма, 58; 1:1 – Ниасс, 76.

    Бешикташ: Зенгин, Кейбаши, Гулум, Бек, Родолфо, Соса (Уйсал, 70), Тере, Озякуп (Тосун, 81), Хатчинсон, Шахан (Куарежма, 46), Гомес.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Дюрица, Денисов, Янбаев, М.Фернандеш (Ал.Миранчук, 72), Коломейцев, Самедов, Майкон, Ндинга, Ниасс (Шкулетич, 89).

    Предупреждения: Гулум, 49; Ниасс, 60.

    Лига Европы. Группа J. 4-й тур

    Карабах (Азербайджан) – Монако (Франция) 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арментерос, 39; 1:1 – Кавалейро, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 20:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 5 ноября 2015, 23:52

      с победой братья паровозы!

      2
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 5 ноября 2015, 23:20

      Главное результат! Сейчас это первое место в группе. Молодцы! Надо выходить с первого места.

      0
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 5 ноября 2015, 21:56

      С учетом того, что нет Тарасова, Чорлуки, Пейчиновича, Михалика и Касаева - результут неплохой. Хотя могли как выиграть, так и проиграть

      3
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      Рейтинг: +19

      Gazza 5 ноября 2015, 21:16

      Бешик никакой. Перестраховались.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 ноября 2015, 21:14

      Ниасс красава! А вообще с учетом травмированных игроков Локо и дисквалификации Чорлуки, то нормальный результат.

      3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 5 ноября 2015, 21:02

      Ээээххх, поднялся чемп на 6-ую строчку в УЕФА, жаль что только на время!!!
      Хотя желаю там закрепиться и пару сезончиков продержаться!!

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