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    Рейнгольд: «Глушаков на сто процентов выполняет работу опорного хавбека. Почему выбор пал на него?»

    Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о том, что красно-белые выставили на трансфер защитников Дмитрия Комбарова и Кирилла Комбарова, а также полузащитника Дениса Глушакова.

    «В «Спартаке» нужно делать революцию. Менять игроков, чтобы в команде играли достойные. Но на первых порах не стоит избавляться от Дмитрия Комбарова и Глушакова. Кирилла Комбарова можно отпустить.

    Думаю, что такое решение продиктовано не спортивными вещами. Мне кажется, что существует конфликт между Дмитрием Аленичевым и братьями Комбаровыми и Глушаковым. Если брать профессиональный подход к делу, то не думаю, что Дмитрий Комбаров и Глушаков стали стрелочниками. Есть другие футболисты, которые не выполняют требований главного тренера.

    Глушаков играет в «Спартаке» не последнюю роль. Работу опорного хавбека футболист выполняет на сто процентов. Нужно спросить Аленичева, что делали остальные футболисты, когда Глушаков пахал, как ишак. К тому же Денис – основной игрок сборной России. Почему выбор пал на Глушакова?

    Если тренерский штаб не устраивают эти футболисты, то пусть перестроят их игру. Прежде чем выставлять игроков на трансфер, нужно объяснить, в чем они не подходят. Эта ситуация для меня отвратительна. После этого я перестану уважать этих тренеров», - заявил Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 20:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:23

      объяснений нет и не будет

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 ноября 2015, 20:51

      Согласен, Глушаков пашет на 100%, только при этом 90% брака (обрезаний, неуспеваний, грубой игры). Ну и на кой х.. такая 100%-я пашня?!

      0
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 6 ноября 2015, 11:14

      Рейнгольд - это человек провокатор, делающий себе на этом имя. Из очевидных вещей пытается что то под себя выкрутить

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 6 ноября 2015, 07:18

      А кого они найдут на замену с Российским паспортом???из троих надо пока только Кирила продавать а там есть в составе более яркие кандидатуры,тот же Мовсисян и Широков

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 6 ноября 2015, 00:00

      Оба Комбарова играют на одном уровне, но почему то одного считают полным дном

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