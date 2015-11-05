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    «Спартак» оштрафован на 400 тысяч и проведет матч с «Краснодаром» при частично закрытых трибунах

    По итогам очередного заседания КДК РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» на 400 тысяч рублей за ряд нарушений при проведении домашнего матча против «Урала» (0:1). Также красно-белые понесут наказание за попадание пиротехническим изделием в зрителя во время матча, секторы № 104, 105, 106 нижнего яруса трибуны B стадиона «Открытие Арена» на ближайший домашний матч спартаковцев против «Краснодара» будут закрыты, допускаться на них будут только женщины, а также дети в возрасте до 12 лет включительно.

    Также КДК РФС за различные нарушения по итогам последнего тура Премьер-лиги были оштрафованы следующие клубы: самарские "Крылья Советов" - 50 тысяч рублей, "Краснодар" - 50 тысяч, махачкалинский "Анжи" - 50 тысяч, московский "Локомотив" - 60 тысяч, "Ростов" - 30 тысяч.

    По итогам матчей 1/8 финала Кубка России денежные штрафы применены к санкт-петербургскому "Зениту" - 25 тысяч рублей, "Тосно" - 20 тысяч, "Спартаку" - 130 тысяч, "Крыльям Советов" - 60 тысяч, "Локомотиву" - 20 тысяч.

    Источник: РФС

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    05.11.2015 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +93

      pravda 5 ноября 2015, 23:52

      до конца сезона надо было дисквалифицировать этих фанторчков

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 ноября 2015, 22:58

      одно гнилье бомжарское на Бомбе)))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 ноября 2015, 20:58

      Спартак должен потребовать, что бы его эмблема была на каждом стадионе, как ген. спонсор этого цирка

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 5 ноября 2015, 20:05

      Ростов походу за компанию дописали в список

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Лыков 5 ноября 2015, 21:15

      )))))

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