«Спартак» оштрафован на 400 тысяч и проведет матч с «Краснодаром» при частично закрытых трибунах

По итогам очередного заседания КДК РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» на 400 тысяч рублей за ряд нарушений при проведении домашнего матча против «Урала» (0:1). Также красно-белые понесут наказание за попадание пиротехническим изделием в зрителя во время матча, секторы № 104, 105, 106 нижнего яруса трибуны B стадиона «Открытие Арена» на ближайший домашний матч спартаковцев против «Краснодара» будут закрыты, допускаться на них будут только женщины, а также дети в возрасте до 12 лет включительно.

Также КДК РФС за различные нарушения по итогам последнего тура Премьер-лиги были оштрафованы следующие клубы: самарские "Крылья Советов" - 50 тысяч рублей, "Краснодар" - 50 тысяч, махачкалинский "Анжи" - 50 тысяч, московский "Локомотив" - 60 тысяч, "Ростов" - 30 тысяч.

По итогам матчей 1/8 финала Кубка России денежные штрафы применены к санкт-петербургскому "Зениту" - 25 тысяч рублей, "Тосно" - 20 тысяч, "Спартаку" - 130 тысяч, "Крыльям Советов" - 60 тысяч, "Локомотиву" - 20 тысяч.