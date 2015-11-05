«Спартак» оштрафован на 400 тысяч и проведет матч с «Краснодаром» при частично закрытых трибунах

до конца сезона надо было дисквалифицировать этих фанторчков
По итогам очередного заседания КДК РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» на 400 тысяч рублей за ряд нарушений при проведении домашнего матча против «Урала» (0:1). Также красно-белые понесут наказание за попадание пиротехническим изделием в зрителя во время матча, секторы № 104, 105, 106 нижнего яруса трибуны B стадиона «Открытие Арена» на ближайший домашний матч спартаковцев против «Краснодара» будут закрыты, допускаться на них будут только женщины, а также дети в возрасте до 12 лет включительно.
Также КДК РФС за различные нарушения по итогам последнего тура Премьер-лиги были оштрафованы следующие клубы: самарские "Крылья Советов" - 50 тысяч рублей, "Краснодар" - 50 тысяч, махачкалинский "Анжи" - 50 тысяч, московский "Локомотив" - 60 тысяч, "Ростов" - 30 тысяч.
По итогам матчей 1/8 финала Кубка России денежные штрафы применены к санкт-петербургскому "Зениту" - 25 тысяч рублей, "Тосно" - 20 тысяч, "Спартаку" - 130 тысяч, "Крыльям Советов" - 60 тысяч, "Локомотиву" - 20 тысяч.