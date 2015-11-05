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    Дмитрий Комбаров и Глушаков могут перебраться в «Зенит» или «Краснодар»

    Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, а также полузащитник команды Денис Глушаков могут продолжить свою карьеру в других клубах российской Премьер-лиги. Как сообщает источник, «Зенит» и «Краснодар» уже проявили свою заинтересованность в приобретении игроков.

    Напомним, ранее сообщалось, что трое футболистов красно-белых выставлены на трансфер: Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Кирилл Комбаров. О вариантах трудоустройства последнего пока ничего не известно.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дмитрия Комбарова в 7 миллионов евро, Дениса Глушакова в 6 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2015 19:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:24

      "Зениту" хорошй покупки!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 ноября 2015, 11:08

      На П_Е_Н_С_И_Ю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Ru677 6 ноября 2015, 08:40

      Вроде по 29 лет, а выглядят на поле как высосанный столетний дед

      1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 6 ноября 2015, 00:30

      за что лол 6 и 7 лямов.. совсем с этим лимитом с ума сошли слов нет

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 5 ноября 2015, 22:20

      Очень сомневаюсь что мы этих троих увидим в Краснодаре или Зените. Так же как и в ЦСКА или Локомотиве. О про остальных...не знаю кто может их себе позволить...

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > FIRESTAR 5 ноября 2015, 22:21

      Ребята то просто денежный балласт на сегодняшний день.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 5 ноября 2015, 21:46

      Было бы неплохо. Левый защ с паспортом был бы очень в тему.

      -1
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      Рейтинг: +14

      Patriots 5 ноября 2015, 21:29

      Очередной бред.

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 5 ноября 2015, 21:01

      Зачем в Зените этот шлак?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 5 ноября 2015, 20:58

      комбарова в локомотив на замену самедову, а то григорьев вообще ни о чем!

      0
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      Рейтинг: +16

      vetal1382 5 ноября 2015, 20:48

      гнать их подальше, чтоб духу в городе на неве не было

      3
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