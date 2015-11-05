Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ювентус» проявляет интерес к Эмери и Банеге

    «Ювентус» заинтересовался возможностью приглашения в клуб главного тренера «Севильи» Унаи Эмери и полузащитника испанской команды Эвера Банеги. В Турине считают, что Эмери может стать отличной заменой Массимилиано Аллегри, под руководством которого итальянский клуб неудачно стартовал в новом сезоне. А Банега на данный момент выдает лучший отрезок свой карьеры при непосредственном участии испанского тренера.

    «Севилья» под руководством баскского специалиста сезон начала также не слишком удачно, однако и Банега, и Эмери несмотря на это находятся в планах туринцев, сообщает источник.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 ноября 2015, 21:44

      Конечно Анчелотти лучше или немного подождать и позвать А. Конте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Juventini_24 5 ноября 2015, 19:53

      А почему бы Анчелотти не позвать? Он как раз без работы. И по стилю Юве больше подойдёт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11