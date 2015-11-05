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    Ринат Билялетдинов: «Локомотив» в Стамбуле точно не проиграет»

    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов верит в успех московской команды.

    «Локомотив» в матче с «Бешикташем» ждет проверка на прочность. Турки, гонимые своими трибунами, агрессивно с первых минут ринутся в атаку. Но железнодорожников этим не напугать. «Локомотив» в Стамбуле точно не проиграет. Матч завершится вничью 1:1. Вернуться в тонус после неудач в чемпионате и Кубке России – дело престижа и чести для «Локомотива». Ни одной команде не удается избежать спада. Думаю, Игорь Черевченко справится. Внутри коллектива здоровая обстановка без внутренних брожений», - поделился Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 ноября 2015, 20:08

      Бесят такие высказывания...""Локомотив" в Стамбуле точно не проиграет"....ээээ,как такое можно говорить???Любая команда может проиграть,тем более Бешикташ очень крепкая команда!

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