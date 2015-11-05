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    Мутко: «В Казани пройдет 6 матчей ЧМ»

    Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что столица Татарстана примет 6 матчей Чемпионата мира.

    «Казань получает высокую степень доверенности и ответственности. На Кубке Конфедераций Казань примет 4 матча, причем один матч сборной России. На ЧМ в Казани пройдет 6 матчей — 4 игры группы, по одной игре 1/8 и 1/4 финала. Это огромный уровень ответственности. Мы удовлетворены уровнем подготовки. Мы считаем, что «Казань Арена» это один из двух введенных в эксплуатацию стадионов», - сказал Мутко.

    В Казани также будут находиться 4 базы сборных команд на ЧМ-2018

    Источник: «Советский спорт»

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    05.11.2015 18:42
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