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    «Бешикташ» - «Локомотив». Янбаев и Фернандеш появятся на поле с первых минут

    Московский «Локомотив» определился со своим составом на матч против турецкого «Бешикташа» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив»: Гильерме, Шишкин, Дюрица, Денисов, Янбаев, Мануэл Фернандеш, Коломейцев, Самедов, Майкон, Ндинга, Ниассе.

    Запасные: Абаев, Логашов, Макаров, Григорьев, Шкулетич, Баринов, Миранчук

    «Бешикташ»: Зенгин, Кейбаши, Гулум, Бек, Родолфо, Соса, Тере, Озякуп, Хатчинсон, Шахан, Гомес.

    Запасные: Гювендк, Куртулуш, Тошич, Куарежма, Уйсал, Фрей, Тосун.

    Встреча начнется в 19:00 мск

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 ноября 2015, 12:03

      А кто мне скажет, когда у Денисова появилось гражданство РФ?

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