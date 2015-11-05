Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Цветков: «Хочу, чтобы Халк стал игроком вселенского масштаба»

    Бывший игрок «Зенита» Валерий Цветков надеется, что Халк будет и дальше прогрессировать.

    "Игра мне понравилась, мы не в первый раз в Лиге чемпионов уже действуем компактно в обороне. Конечно, не хватало Гарая, до матча было волнения по поводу его отсутствия. Но оборонялся «Зенит» большим количеством игроков, это сыграло свою положительную роль. В Петербурге «Лион» просто шел напролом, атаковал по центру. Вчера французы смотрелись поинтереснее. Я бы хотел акцентировать внимание на игре Халка: он выполнил свою работу, отдал две голевые передачи.

    Но я сужу его по максимуму, потому что хочу, чтобы он вырос в игрока вселенского масштаба. И мне не очень понравилось несколько эпизодов, когда бразилец плохо распорядился мячом. Идет атака «Зенита», есть свободный партнер, а передача в эту зону не следует, потому что Халк пытается сам идти в обыгрыш. После такого можно легко пропустить быструю контратаку и растерять все преимущество. Так было с ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»: Думбия не забил, и тут же армейцы получили гол. Не хотелось бы видеть подобное в матчах «Зенита», - сказал Цветков.

    Источник: Радио «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11