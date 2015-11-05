Халк вновь претендует на звание лучшего игрока тура ЛЧ

Нападающий «Зенита» Халк оказался в восьмерке лучших футболистов четвертого тура Лиги чемпионов.

В матче против «Лиона» бразильский нападающий сделал две результативные передачи, став лучшим распасовщиком турнира. Таким образом Халк в четвертый раз претендует на звание лучшего.

Другими претендентами являются Неймар («Барселона»), Томас Мюллер («Бавария»), Поль Погба («Ювентус»), Фелипе Пардо («Олимпиакос»), Виллиан («Челси»), Начо («Реал»), Хавьер Эрнандес («Байер»)