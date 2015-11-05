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    Халк вновь претендует на звание лучшего игрока тура ЛЧ

    Нападающий «Зенита» Халк оказался в восьмерке лучших футболистов четвертого тура Лиги чемпионов.

    В матче против «Лиона» бразильский нападающий сделал две результативные передачи, став лучшим распасовщиком турнира. Таким образом Халк в четвертый раз претендует на звание лучшего.

    Другими претендентами являются Неймар («Барселона»), Томас Мюллер («Бавария»), Поль Погба («Ювентус»), Фелипе Пардо («Олимпиакос»), Виллиан («Челси»), Начо («Реал»), Хавьер Эрнандес («Байер»)

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.11.2015 16:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +642

      somn 5 ноября 2015, 17:05

      Такого плей-мейкера в Зените не было.

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