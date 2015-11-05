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    Юсупов: «Думал, поздравили с выходом в плей-офф, оказалось, вызвали в сборную»

    Защитник «Зенита» Артур Юсупов был впервые был вызван в сборную России, но этот факт он осознал не сразу.

    «Мы прилетели ночью из Лиона, и я сразу лег спать. Недавно проснулся, а у меня весь телефон в поздравлениях и звонках, прям разрывается. Думал, что все поздравляют с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, а оказывается, в сборную вызвали.

    Я спросонья сначала ничего не понял, а потом пригляделся и обрадовался. Два таких радостных события в один день, но, наверное, вызов в национальную команду на первом месте.

    Это будет мой дебют в сборной России. До этого я попадал только в расширенный список и больше ни разу не вызывался. Поэтому я очень рад этому событию.

    Если честно, еще до конца не успел осознать, что произошло», — рассказал Юсупов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 15:47
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