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    Веденеев: «То, что делает Халк, в «Зените» не делает никто»

    Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев остался в восторге от игры Халка в матче против французского «Лиона» в рамках 4 тура этапа Лиги чемпионов.

    «В решающие моменты питерцы играли лучше. То, что в составе «Зенита» делает Халк, не делает никто. Он может взорваться, протащить мяч от 20 до 50 метров, имея на своих плечах от одного до трех игроков, и тем самым доставить мяч в штрафную соперника, а потом отдать голевой пас. Безусловно, в забитых мячах заслуга бразильского форварда около 70 процентов. Например, в матче с «Мордовией», где Халк не принимал участия, не было таких жестких проходов, — сказал Веденеев.

    На данный момент «Зенит» является лидером группы H, а – одним из лучших ассистентов турнира

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 14:38
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