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    Мовсесьян: «Не думаю, что «Зенит» сбавит обороты»

    Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян считает, что «Зенит» не будет сбавлять обороты в Лиге чемпионов.

    «Они и не скрывали, что клубу нужно как можно быстрее решить все свои вопросы в еврокубках, чтобы пытаться поправить положение в чемпионате России. Теперь они смогут поменять приоритеты, но не думаю, что они будут к Лиге чемпионов относиться с меньшим пиететом. Это ведь европейский престиж, очки, деньги, это все еще надо считать. Не думаю, что они сбавят обороты, но мысли будут только о Премьер-лиге", - сказал эксперт.

    Полный текст эксклюзивного интервью можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 14:24
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