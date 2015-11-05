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    «Манчестер Юнайтед» готов пригласить Гвардиолу

    Несмотря на слухи о том, что лондонский «Челси» заинтересован в услугах главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы, теперь появилась информация о том, что в испанце заинтересован еще один английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что «МЮ» готов заключить соглашение с Гвардиолой в период зимнего трансферного окна.

    Напомним, что Гвардиола, добившийся колоссального успеха с «Барселоной» и «Баварией», пока не решился на заключение нового контракта с немецким грандом.

    Источник: The Sun

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    05.11.2015 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      NoN141 7 ноября 2015, 22:33

      Гвардиола сам сказал - что не пойдет в манчестер... так что утка

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 5 ноября 2015, 17:45

      И какого каласального успеха добился Пеп с Баварией? Чушь написали.

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      Рейтинг: +15

      Nuggi 5 ноября 2015, 14:33

      Помнится,когда-то сам сэр Алекс его на своё место звал,но Пеп так и не перезвонил...Продинамить Фергюсона!!!Не думаю,что сейчас он загорится

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      Рейтинг: +60

      DmitriM > Nuggi 5 ноября 2015, 23:06

      На самом деле сейчас намного больше шансов, что пеп придет, нежели когда его звал Ферги, тогда Пеп нерешился перезвонить, потому что прекрасно понимал, что с него тут же будут спрашивать, он ведь принял бы команду чемпиона, а Мю был выжат, а сейчас когда ему дадут время и власть, я думаю, что вероятность имеет место быть, но хотя данный источник Sun и верить ему нельзя...

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      Рейтинг: +15

      Nuggi > DmitriM 7 ноября 2015, 02:06

      Да,источник так себе.А если взглянуть на это с позиции руководства мю,то идея вообще кажется абсурдной:только-только у Ван Гаала что-то стало получатся,ещё пара-тройка годовых бюджетов маленькой африканской страны,авось что-нибудь и выйдет

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