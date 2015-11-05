«Манчестер Юнайтед» готов пригласить Гвардиолу

Несмотря на слухи о том, что лондонский «Челси» заинтересован в услугах главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы, теперь появилась информация о том, что в испанце заинтересован еще один английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «МЮ» готов заключить соглашение с Гвардиолой в период зимнего трансферного окна.

Напомним, что Гвардиола, добившийся колоссального успеха с «Барселоной» и «Баварией», пока не решился на заключение нового контракта с немецким грандом.