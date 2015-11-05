Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мовсесьян: «ЦСКА вполне мог брать очки»

    Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян считает, что армейцы могли и должны были брать очки в противостоянии ЛЧ с «Манчестер Юнайтед».

    "Не получилась контригра, так как при выходе из обороны почти сразу теряли мяч. Не сделав и двух точных передач, сложно рассчитывать на успех в атакующих действиях. А так грамотно перемещались, оборонялись и в целом справлялись с соперником. Думаю, что была цель навязать свою игру, но не получилось у красно-синих это сделать.

    Англичане не смогли показать свой привычный уровень в данных играх, поэтому ЦСКА вполне мог брать очки. Недаром же ПСВ их обыграл и сделал это по делу. Но еще не все потеряно, шанс есть. Побеждай в оставшихся двух матчах - и путевка в плей-офф турнира у тебя в руках", - сказал Мовсесьян.

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11