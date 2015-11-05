Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «То, что наши ребята взаимодействуют с Халком – очень хорошо для нас»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко доволен результатом «Зенита» в ЛЧ и взаимодействием российских игроков с Халком.

    «Это блестящее выступление. Команда показала очень высокий уровень игры. И это при том, что «Зениту», на мой взгляд, попалась далеко не самая легкая группа. Пока мы на седьмом месте среди европейских чемпионатов. Рейтинг УЕФА – многоплановый, он ни с одним клубом не связан. Уровень чемпионата у нас достаточно высокий. И я надеюсь, что в дальнейшем он будет только расти. Уже и «Ростов» среди лидеров чемпионата России, «Рубин» возвращается к былым кондициям.

    Бывает, что игрок высокого уровня рассчитывает, в основном, на свое индивидуальное мастерство, все берет на себя, не смотрит на партнеров. Халк же в хорошем футбольном смысле признает таких игроков, как Артем Дзюба, Олег Шатов. Это здорово. Рядом с таким большим игроком, как Халк, наши ребята будут быстрее расти в профессиональном плане. То, что они с ним взаимодействуют – очень хорошо для нас», - сказал Мутко.

    «Зенит» в гостях обыграл «Лион» со счетом 2:0 и гарантированно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 ноября 2015, 16:50

      Вопрос! Кто в сборной роль Халка тянуть будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 5 ноября 2015, 15:50

      Скоро с таким лимитом таких как Халк не будет и тренироваться они будут сами с собой, а не с игроками мирового уровня. Больше лимита, жесче лимит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 5 ноября 2015, 14:06

      Неделю назад по поводу Халка были другие разговоры. Типа на кой лад он нам нужен, напокупали всяких Халков и тому подобных легионеров, а нам нужны молодые российские игроки. Вообщем все таки Мутко уж очень мутный дядя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 5 ноября 2015, 13:57

      скоро хорошие легионеры свалят а новые не поедут так что Мутко не мути воду а Зенит хорошо играет потому что с 7 легионерами играет а в ЧР постоянно в меньшинстве так как и Юсупов или Рязанцев не соответствуют команде Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 5 ноября 2015, 12:44

      Ага... А ты еще лимиты на легионеров штампуешь...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11