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    Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

    Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    19:00 "Карабах" – "Монако"

    21:00 "Аякс" – "Фенербахче"

    21:00 "Динамо" Мн – "Вильярреал"

    21:00 "Наполи" – "Мидтьюлланд"

    21:00 "Боруссия" Д – "Габала"

    23:05 "Тоттенхэм" – "Андерлехт"

    23:05 "Спарта" – "Шальке-04"

    23:05 "Русенборг" – "Лацио"

    23:05 "Сент-Этьен" – "Днепр"

    23:05 "Лех" – "Фиорентина"

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 5 ноября 2015, 21:32

      Самый худший комментатор был у вас вчера Бавария-арсенал когда играл...после этого комментатора футбол не хочется смотреть, зачем таких коментаторов ставить на такие матчи...Просто ужас... Сегодня в россии только это и обсуждается

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