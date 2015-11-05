Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Самый худший комментатор был у вас вчера Бавария-арсенал когда играл...после этого комментатора футбол не хочется смотреть, зачем таких коментаторов ставить на такие матчи...Просто ужас... Сегодня в россии только это и обсуждается
Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
19:00 "Карабах" – "Монако"
21:00 "Аякс" – "Фенербахче"
21:00 "Динамо" Мн – "Вильярреал"
21:00 "Наполи" – "Мидтьюлланд"
21:00 "Боруссия" Д – "Габала"
23:05 "Тоттенхэм" – "Андерлехт"
23:05 "Спарта" – "Шальке-04"
23:05 "Русенборг" – "Лацио"
23:05 "Сент-Этьен" – "Днепр"
23:05 "Лех" – "Фиорентина"