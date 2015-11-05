Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

19:00 "Карабах" – "Монако"

21:00 "Аякс" – "Фенербахче"

21:00 "Динамо" Мн – "Вильярреал"

21:00 "Наполи" – "Мидтьюлланд"

21:00 "Боруссия" Д – "Габала"

23:05 "Тоттенхэм" – "Андерлехт"

23:05 "Спарта" – "Шальке-04"

23:05 "Русенборг" – "Лацио"

23:05 "Сент-Этьен" – "Днепр"

23:05 "Лех" – "Фиорентина"