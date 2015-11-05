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    Кокорин: «Все мои мысли сосредоточены только на «Динамо»

    Форвард московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о том, существует ли джентльменское соглашение с «Динамо», по которому он не уйдет свободным агентом, не принеся клубу компенсации.

    «Не то чтобы джентльменское соглашение… Есть контракт, по которому я стараюсь выполнять все свои обязательства. Как я уже говорил, после закрытия трансферного окна я продолжил спокойно тренироваться без всяких мыслей об уходе. Все мои мысли сосредоточены только на «Динамо».

    Я вместе с болельщиками читаю эти «новости» в Интернете. На самом деле, все это вызывает лишь усмешку», - рассказал Кокорин.

    В текущем сезоне Кокорин провел восемь матчей в составе «Динамо» в Премьер-лиге. Он отметился четырьмя забитыми голами, получив по разу предупреждение и удаление. По оценке сайта Transfermarkt трансферная стоимость Кокорина составляет восемь миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 11:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 6 ноября 2015, 15:12

      За такие деньги я бы тоже думал, только о тех чудаках, которые мне платят за мою супер игру!!!)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2015, 14:41

      Кому интересны твои мысли. Бросай футбол, не твоё это.

      2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 5 ноября 2015, 12:36

      "На самом деле, все это вызывает лишь усмешку" также все думают про твою игру

      2
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