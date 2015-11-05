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    «Рубин» ищет нового тренера европейского уровня

    Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев рассказал о поисках нового главного тренера, который будет способен вывести клуб на европейский уровень.

    "У нас есть цель – мы хотим найти очень квалифицированного тренера, который вывел бы клуб на совершенно другой уровень. На европейский уровень, чтобы подтянуть все структуры. Приглашение тренера должно вывести клуб на новый уровень.

    Это российский или иностранный специалист? Мы рассматриваем различные варианты. Но опять же многое зависит от наших возможностей по бюджету.

    Что касается Евдокимова, то у меня с ним не было никаких разговоров. Официально могу заявить, что я с ним не говорил. Я знаком с ним, очень хорошо его знаю, мне импонирует его работа в "Газовике", уверен, что он выведет команду в Премьер-лигу. У него хорошие перспективы", - заявил Фахриев.

    Напомним, что сейчас с командой работает Валерий Чалый.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.11.2015 11:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2015, 14:37

      Обыграйте Ливерпуль, и Клопп не устоит.

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 5 ноября 2015, 13:48

      "Привет" Минниханову.Не совал был свой нос в дела Рубина и возможно не была бы команда в таком состоянии.Ну у нас как всегда - спорт&политика.

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > russell-9 5 ноября 2015, 14:13

      К слову, политика у нас суёт свой непрошеный нос не только в спорт. Мерзкое зрелище - политики вместо профессионалов.

      1
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      Рейтинг: +36

      graf34 5 ноября 2015, 12:54

      Для Рубина нет тренера более европейского, чем Бердыев...ну и его возврат, как мне кажется, обойдется дешевле...

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 ноября 2015, 11:25

      только карпина не надо

      6
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      Рейтинг: +20

      Gramozeka 5 ноября 2015, 11:16

      У вас он был! Ток вы его выгнали.

      8
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