«Краснодар» - ПАОК. Онлайн-трансляция

«Краснодар» будет принимать в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы ПАОК. Обе команды на данный момент борются за вторую сточку в группе, пытаясь догнать лидирующую «Боруссию».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» - ПАОК. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:00, не пропустите!