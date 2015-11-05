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    «Зенит» заработал 23,5 миллиона в Лиге чемпионов

    В среду "Зенит" в матче четвертого тура группы H одержал победу на выезде над французским "Лионом" со счетом 2:0. Эта победа гарантировала выход «Зениту» в плей-офф Лиги чемпионов. За выход команда из Санкт-Петербурга получит 5,5 миллионов евро от УЕФА.

    Таким образом, на данный момент "Зенит" уже заработал около 23,5 миллионов евро. Доходы распределились следующим образом: 12 миллионов - за участие в групповом этапе, 6 миллионов - за 4 победы и 5,5 миллиона - за выход в плей-офф.

    Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов "Зенит" заработал 19,1 миллиона евро.

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2015 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 5 ноября 2015, 14:03

      кто там все подсчитывает свои гроши считайте а ЛЧ еще до весны будет продолжаться так что не хрен раньше времени делить шкуру

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2015, 11:20

      А сколько заработал Спартак? ))

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