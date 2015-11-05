«Зенит» заработал 23,5 миллиона в Лиге чемпионов

В среду "Зенит" в матче четвертого тура группы H одержал победу на выезде над французским "Лионом" со счетом 2:0. Эта победа гарантировала выход «Зениту» в плей-офф Лиги чемпионов. За выход команда из Санкт-Петербурга получит 5,5 миллионов евро от УЕФА.

Таким образом, на данный момент "Зенит" уже заработал около 23,5 миллионов евро. Доходы распределились следующим образом: 12 миллионов - за участие в групповом этапе, 6 миллионов - за 4 победы и 5,5 миллиона - за выход в плей-офф.

Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов "Зенит" заработал 19,1 миллиона евро.